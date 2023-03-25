Уволенный из "Баварии" Юлиан Нагельсманн открыт к переговорам с "Тоттенхэмом" насчет должности главного тренера.

Накануне "Бавария" подтвердила увольнение 35-летнего Нагельсманна, назначив вместо Юлиана бывшего рулевого "Челси" Томаса Тухеля.



Нагельсманн тренировал "Баварию" с лета 2021 и хочет сделать небольшую паузу, прежде чем возьмется за новую работу, однако Sky Sports утверждает, что Юлиан готов сесть за стол переговоров с "Тоттенхэмом".



Президент "шпор" Даниэль Леви рассматривает Нагельсманна на замену Антонио Конте, который до сих пор не вернулся из Италии после жесточайшей критики в адрес своих игроков в прошлый уикенд.



Помимо Нагельсманна, в шорт-листе Леви значатся Марку Силва из "Фулхэма", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Сержиу Консейсау из "Порту", Томас Франк из "Брентфорда" и Венсан Компани из "Бернли".