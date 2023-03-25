Верратти восхищается Райсом

Деклан Райс Звезда ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти выразил свое восхищение полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом.

В минувшую среду 24-летний Райс помог сборной Англии одержать свою первую победу в гостях у Италии с 1961 года (1:2).

Это был не первый раз, когда Верратти противостоял Райсу, и Марко убежден, что переход Деклана в клуб топ-уровня — это лишь вопрос времени.

"Мне он по-настоящему нравится как игрок. Он обеспечивает отличный баланс и форму своей команде, а также он обладает удивительными физическими атрибутами".

"Он очень помогает своей команде. Он играет 6-го номера, оборонительного полузащитника, в котором сборная Англии по-настоящему нуждается".

"Уверен, он окажется в клубе топ-уровня, потому что я играл против него много раз. Он никогда не сдается, он обладает удивительным настроем, и он все еще очень молод и может значительно прибавить", — цитирует Верратти Daily Mirror.


Метки Верратти, Вест Хэм, Райс, сборная Англии, сборная Италии

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 12:00

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  1. mancunia-planet 25.03.2023 12:03 # mancunia-planet
    Магу поменять на него идеально будет с небольшой доплатой

    (ответить)

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