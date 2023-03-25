Верратти восхищается Райсом

Звезда ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти выразил свое восхищение полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом.

В минувшую среду 24-летний Райс помог сборной Англии одержать свою первую победу в гостях у Италии с 1961 года (1:2).



Это был не первый раз, когда Верратти противостоял Райсу, и Марко убежден, что переход Деклана в клуб топ-уровня — это лишь вопрос времени.



"Мне он по-настоящему нравится как игрок. Он обеспечивает отличный баланс и форму своей команде, а также он обладает удивительными физическими атрибутами".



"Он очень помогает своей команде. Он играет 6-го номера, оборонительного полузащитника, в котором сборная Англии по-настоящему нуждается".



"Уверен, он окажется в клубе топ-уровня, потому что я играл против него много раз. Он никогда не сдается, он обладает удивительным настроем, и он все еще очень молод и может значительно прибавить", — цитирует Верратти Daily Mirror.