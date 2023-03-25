Зинченко не обижается на Мудрика за то, что Михаил предпочел "Челси" "Арсеналу"

Михаил Мудрик Защитник "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что не обижается на своего партнера по сборной Украины Михаила Мудрика за то, что тот предпочел "Челси", а не "канониров".

22-летний Мудрик был целью номер один "Арсенала" на январь, открыто флиртуя с "канонирами" в социальных сетях.

В итоге Мудрик сменил "Шахтер" на "Челси" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, связав свое будущее с "синими" аж до 2031 года, однако Зинченко относится к этому с пониманием.

"Я сказал ему: "Это уже в прошлом. Не имеет значения, чего ты хотел, чего другие парни хотели".

"Теперь ты игрок "Челси", ты заключил долгосрочный контракт, и у тебя есть только один вариант, только один путь: прямо и вперед. К сожалению, он не стал игроком "Арсенала" — как хотел лично я! — но такова жизнь", — сообщил Зинченко Daily Mail.


Метки Арсенал, Зинченко, Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 503

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 25.03.2023 11:05 # pakhrudinov
    К сожалению, не всё зависит от желания игрока. Я думаю, по лицу Михаила после перехода было видно, что он чувствует

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: