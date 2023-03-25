Циллиакус готов купить "Ливерпуль", если не сможет это сделать с МЮ

Томас Циллиакус Финский бизнесмен Томас Циллиакус заявил, что готов рассмотреть вариант с "Ливерпулем", если не сможет приобрести "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе Циллиакус озвучил свое намерение приобрести "Юнайтед" пополам с фанатами. Из расчетов Томаса следует, что каждый болельщик "красных дьяволов" должен будет потратить менее 3 долларов.

Циллиакус не уверен, что его необычная идея понравится семейству Глэйзеров, и готов в случае неудачи опробовать эту схему на запасном варианте.

"Ливерпуль"? Да, мы бы определенно рассмотрели другие варианты. И мой свояк был бы очень рад этому, потому что он болеет за "Ливерпуль".

"Да мы были бы открыты к другим возможностям, и мы и мы уже рассматривали другие возможности ранее. Если по какой-либо причине продающая сторона скажет "нам не интересно ваше предложение, мы хотим что-нибудь другое", тогда нам придется обратить свой взор куда-нибудь еще", — цитирует Циллиакуса Liverpool Echo.


Метки болельщики, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Циллиакус

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 761

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  1. mancunia-planet 25.03.2023 11:50 # mancunia-planet
    Дэбил какой-то, тупо пиарится

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  2. closer 25.03.2023 11:46 # closer
    Совсем нечего писать..

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  3. ian 25.03.2023 11:03 # ian
    Ахахаха

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  4. true-manc 25.03.2023 10:46 # true-manc
    ето получается даже по сравнению со скамопарашей лузерпуль второй сорт ахахахахахахахахахаха

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  5. makeewadim 25.03.2023 10:32 # makeewadim
    В Финляндии есть бизнесмены??звучит как узбекский доллар

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