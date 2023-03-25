Циллиакус готов купить "Ливерпуль", если не сможет это сделать с МЮ

Финский бизнесмен Томас Циллиакус заявил, что готов рассмотреть вариант с "Ливерпулем", если не сможет приобрести "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе Циллиакус озвучил свое намерение приобрести "Юнайтед" пополам с фанатами. Из расчетов Томаса следует, что каждый болельщик "красных дьяволов" должен будет потратить менее 3 долларов.



Циллиакус не уверен, что его необычная идея понравится семейству Глэйзеров, и готов в случае неудачи опробовать эту схему на запасном варианте.



"Ливерпуль"? Да, мы бы определенно рассмотрели другие варианты. И мой свояк был бы очень рад этому, потому что он болеет за "Ливерпуль".



"Да мы были бы открыты к другим возможностям, и мы и мы уже рассматривали другие возможности ранее. Если по какой-либо причине продающая сторона скажет "нам не интересно ваше предложение, мы хотим что-нибудь другое", тогда нам придется обратить свой взор куда-нибудь еще", — цитирует Циллиакуса Liverpool Echo.