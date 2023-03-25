Циллиакус готов купить "Ливерпуль", если не сможет это сделать с МЮ
Финский бизнесмен Томас Циллиакус заявил, что готов рассмотреть вариант с "Ливерпулем", если не сможет приобрести "Манчестер Юнайтед".
На текущей неделе Циллиакус озвучил свое намерение приобрести "Юнайтед" пополам с фанатами. Из расчетов Томаса следует, что каждый болельщик "красных дьяволов" должен будет потратить менее 3 долларов.
Циллиакус не уверен, что его необычная идея понравится семейству Глэйзеров, и готов в случае неудачи опробовать эту схему на запасном варианте.
"Ливерпуль"? Да, мы бы определенно рассмотрели другие варианты. И мой свояк был бы очень рад этому, потому что он болеет за "Ливерпуль".
"Да мы были бы открыты к другим возможностям, и мы и мы уже рассматривали другие возможности ранее. Если по какой-либо причине продающая сторона скажет "нам не интересно ваше предложение, мы хотим что-нибудь другое", тогда нам придется обратить свой взор куда-нибудь еще", — цитирует Циллиакуса Liverpool Echo.
25.03.2023 10:00
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Последние комментарии:
Дэбил какой-то, тупо пиарится
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Совсем нечего писать..
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Ахахаха
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ето получается даже по сравнению со скамопарашей лузерпуль второй сорт ахахахахахахахахахаха
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В Финляндии есть бизнесмены??звучит как узбекский доллар
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