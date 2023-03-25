Магуайр: "Если не выиграем Евро-2024, это будет провал"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что для сборной Англии будет провалом, если он и его партнеры по национальной команде не выиграют Евро-2024 в следующем году.

Англичане только в минувшую среду стартовали в отборе к Евро-2024, одержав победу 1:2 в гостях у действующего чемпиона Европы Италии.



Ранее достигнув полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022, Магуайр чувствует, что на сей раз англичане должны сделать шаг вперед и выиграть турнир.



"Именно таково мое мышление: если мы не выиграем этот турнир, это будет провал".



"Конечно, сперва мы должны преодолеть отбор и выйти из сложной группы. Мы отправились в Италию и добыли удивительный результат".



"Таково мое мышление. Я серьезно. Я побывал уже на трех больших турнирах, и я был так близок. Поэтому мое мышление очевидно, и я верю, что мы обладаем игроками для победы", — цитирует Магуайра The Telegraph.