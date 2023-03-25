"Арсенал" планирует избавиться от семи игроков летом

"Арсенал" собирается избавиться от семи игроков грядущим летом, включая свое рекордное приобретение Николя Пепе.

Купленный за 72 миллиона фунтов у "Лилля" в 2019 году Пепе забил лишь 16 голов в 80 матчах за "Арсенал", а на этот сезон был отправлен в "Ниццу".



Высока вероятность, что Николя останется в "Ницце", принадлежащей богатейшему человеку Британии сэру Джиму Рэтклиффу, однако для этого "Арсеналу" придется пойти на определенные финансовые потери.



Дело не только в снизившейся трансферной стоимости Пепе, но и в том, что Николя продолжает получать 140,000 фунтов в неделю по контракту, который действителен еще год.



Помимо 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Альбера Самби Локонги, Седрика Соареша, Нуну Тавареша, Пабло Мари и Алекса Рунарссона, которые не входят в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты и сейчас находятся в аренде, сообщает The Sun.



Помимо этой семерки, которая рассматривается как балласт, у "Арсенала" есть и некоторые другие игроки, чье будущее туманно. Речь про Кирана Тирни, Роба Холдинга и Фоларина Балогана, которые, по крайней мере, точно вызовут интерес у других клубов и смогут пополнить трансферный бюджет Артеты.