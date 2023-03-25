Тухель хочет переманить тренера "Челси"

Новоиспеченный главный тренер "Баварии" Томас Тухель планирует совершить рейд на свой бывший клуб "Челси", но речь идет не об игроке.

Накануне "Бавария" официально подтвердила назначение Тухеля, который заключил контракт до июня 2025, сменив на тренерском мостике Юлиана Нагельсманна.



The Telegraph ожидает, что Жольт Лев и Арно Михелс, которые покинули "Челси" одновременно с увольнением Тухеля в сентябре, последуют за Томасом в Мюнхен.



По информации издания, Тухель также хочет заполучить в свой штаб Энтони Бэрри, которого привел в "Челси" еще Фрэнк Лэмпард и который продолжает трудиться в клубе при Грэме Поттере.



Тухель "крайне высоко" ценит 36-летнего Бэрри, который свою работу в штабе Поттера совмещает с деятельностью в сборной Португалии. В прошлом Этони также помогал "Уигану" и сборным Ирландии и Бельгии.