"Лидс" закрыл свой стадион из-за угрозы безопасности

"Лидс" был вынужден закрыть свой стадион "Элланд Роуд" из-за угрозы безопасности.

В результате данного инцидента "Лидс" был вынужден эвакуировать свой персонал, временно закрыв свой офис, клубный магазин и билетную кассу.



По информации Daily Mirror, столь беспрецедентные меры меры были приняты после угрозы, поступившей в адрес клуба через социальные сети.



Полиция самым серьезным образом отнеслась к этим угрозам, по горячим следам задержав 42-летнего мужчину. В данный момент расследование продолжается.