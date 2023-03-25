"Лидс" закрыл свой стадион из-за угрозы безопасности
"Лидс" был вынужден закрыть свой стадион "Элланд Роуд" из-за угрозы безопасности.
В результате данного инцидента "Лидс" был вынужден эвакуировать свой персонал, временно закрыв свой офис, клубный магазин и билетную кассу.
По информации Daily Mirror, столь беспрецедентные меры меры были приняты после угрозы, поступившей в адрес клуба через социальные сети.
Полиция самым серьезным образом отнеслась к этим угрозам, по горячим следам задержав 42-летнего мужчину. В данный момент расследование продолжается.
25.03.2023 00:05
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