Канте сыграл 60 минут в товарищеском матче
Полузащитник "Челси" Нголо Канте сыграл целый час в товарищеском матче за закрытыми дверьми.
Канте уже некоторое время тренируется в общей группе, восстановившись после операции на задней поверхности бедра, однако последний раз Нголо играл за "Челси" еще в августе.
Чтобы помочь Канте набрать игровую форму, "синие" организовали товарищеский матч против "Чарльтона" из Лиги Один в пятницу.
Как сообщает talkSPORT, "Челси" победил "Чарльтон" счетом 3:0, а 31-летний француз уверенно отыграл отведенные ему 60 минут.
В этом сезоне "Челси" остается провести еще минимум 13 матчей, включая два против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, поэтому возвращение опытнейшего Канте станет отличной новостью для главного тренера "синих" Грэма Поттера.
24.03.2023 23:00
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