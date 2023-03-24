Канте сыграл 60 минут в товарищеском матче

Полузащитник "Челси" Нголо Канте сыграл целый час в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Канте уже некоторое время тренируется в общей группе, восстановившись после операции на задней поверхности бедра, однако последний раз Нголо играл за "Челси" еще в августе.



Чтобы помочь Канте набрать игровую форму, "синие" организовали товарищеский матч против "Чарльтона" из Лиги Один в пятницу.



Как сообщает talkSPORT, "Челси" победил "Чарльтон" счетом 3:0, а 31-летний француз уверенно отыграл отведенные ему 60 минут.



В этом сезоне "Челси" остается провести еще минимум 13 матчей, включая два против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, поэтому возвращение опытнейшего Канте станет отличной новостью для главного тренера "синих" Грэма Поттера.