"Тоттенхэм" хочет начать переговоры с Нагельсманном

"Тоттенхэм" действительно заинтересован в Юлиане Нагельсманне, уволенном с поста главного тренера "Баварии".

Ранее днем появилась информация, что букмекеры рассматривают Нагельсманна в качестве фаворита на замену Антонио Конте в Северном Лондоне.



С тех пор "Бавария" подтвердила увольнение Юлиана и назначение на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля, который заключил с немецким грандом контракт до июня 2025.



Как сообщает The Guardian, теперь "Тоттенхэм" попытается сесть за стол переговоров с 35-летним Нагельсманном, интерес к которому "шпоры" проявляли еще в 2021 году, но Юлиан ушел из "РБ Лейпциг" в "Баварию".



Что касается Конте, то он до сих пор находится в Италии с семьей. Игроки "Тоттенхэма" уже не ожидают, что Антонио, чей контракт истекает в конце сезона, вернется.