"Тоттенхэм" хочет начать переговоры с Нагельсманном
"Тоттенхэм" действительно заинтересован в Юлиане Нагельсманне, уволенном с поста главного тренера "Баварии".
Ранее днем появилась информация, что букмекеры рассматривают Нагельсманна в качестве фаворита на замену Антонио Конте в Северном Лондоне.
С тех пор "Бавария" подтвердила увольнение Юлиана и назначение на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля, который заключил с немецким грандом контракт до июня 2025.
Как сообщает The Guardian, теперь "Тоттенхэм" попытается сесть за стол переговоров с 35-летним Нагельсманном, интерес к которому "шпоры" проявляли еще в 2021 году, но Юлиан ушел из "РБ Лейпциг" в "Баварию".
Что касается Конте, то он до сих пор находится в Италии с семьей. Игроки "Тоттенхэма" уже не ожидают, что Антонио, чей контракт истекает в конце сезона, вернется.
24.03.2023 22:05
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Последние комментарии:
горите от мощи Тоттенхема???
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Второй Виллаш-Боаш. Естественно, он туда не пойдет.
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Настолько предсказуемо, что можно даже не постить "новость".
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