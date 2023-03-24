"Тоттенхэм" хочет начать переговоры с Нагельсманном

Юлиан Нагельсманн "Тоттенхэм" действительно заинтересован в Юлиане Нагельсманне, уволенном с поста главного тренера "Баварии".

Ранее днем появилась информация, что букмекеры рассматривают Нагельсманна в качестве фаворита на замену Антонио Конте в Северном Лондоне.

С тех пор "Бавария" подтвердила увольнение Юлиана и назначение на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля, который заключил с немецким грандом контракт до июня 2025.

Как сообщает The Guardian, теперь "Тоттенхэм" попытается сесть за стол переговоров с 35-летним Нагельсманном, интерес к которому "шпоры" проявляли еще в 2021 году, но Юлиан ушел из "РБ Лейпциг" в "Баварию".

Что касается Конте, то он до сих пор находится в Италии с семьей. Игроки "Тоттенхэма" уже не ожидают, что Антонио, чей контракт истекает в конце сезона, вернется.


Метки Бавария, Нагельсманн, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 22:05

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Последние комментарии:




  1. true-manc 24.03.2023 22:44 # true-manc
    горите от мощи Тоттенхема???

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  2. brown-ale 24.03.2023 22:30 # brown-ale
    Второй Виллаш-Боаш. Естественно, он туда не пойдет.

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  3. dexter 24.03.2023 22:07 # dexter
    Настолько предсказуемо, что можно даже не постить "новость".

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