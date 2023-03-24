"Эвертон" обвинен в нарушениях правил ФФП

Эвертон Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" насчет нарушений правил финансового фейр-плей, что грозит "ирискам" снятием очков.

Премьер-Лига не уточняет характер нарушений, лишь уточняя, что они были допущены "Эвертоном" в сезоне 2021/22.

За предыдущие три сезона суммарный убыток "Эвертона" составил 372 миллиона фунтов, тогда как допустимый лимит составляет только 105 млн. фунтов.

В ответном заявлении "ириски" сообщают, что "расстроены решением Премьер-Лиги". Клуб с "Гудисон Парк" отрицает обвинения и "готов яростно защищать свою позицию".

Теперь "Эвертону", который находится в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги, предстоит держать ответ перед независимой комиссией.

Добавим, правила Премьер-Лиги предусматривают такие санкции, как штраф и снятие очков, за нарушения правил ФФП.


Метки Премьер-Лига, ФФП, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 921

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Последние комментарии:




  1. dexter 24.03.2023 23:08 # dexter
    Ебать умора будет, если Тухелян выебет ситявое недоразумение в очередной раз.

    (ответить)

  2. iskander8sg 24.03.2023 22:55 # iskander8sg
    24.03.2023 22:45 #
    bushwacka

    Как и в любой другой европейской стране

    Источник: http://fapl.ru/posts/99352/?c=1#c7750971

    Особенно во Франции и Италии))

    (ответить)

  3. true-manc 24.03.2023 22:43 # true-manc
    в чемпионшип надо сослать чмох есле реально нарушили правело

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  4. jirrort 24.03.2023 22:42 # jirrort
    Frank Lampard speaking about Ngolo Kant&#233; during his time as a Chelsea manager: "After 105 minutes in the European Super Cup, he told me: 'My legs are dead, my legs are finished.' Then a few seconds later, I saw him sprint 50 meters to win the ball."



    Осторожно,можно заплакать.

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  5. jirrort 24.03.2023 22:33 # jirrort
    Зачем детдомовцу компьютер? Чтобы создавать папку.

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  6. ian 24.03.2023 22:26 # ian
    В одном матче с Сити помните сразу 5 игроков основы оставили в запасе, при том что некоторые шли довольно хорошо, но то было чуть раньше

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  7. dexter 24.03.2023 22:07 # dexter
    Типичные лживые бриташки.

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  8. dexter 24.03.2023 22:06 # dexter
    Ахаххахахах, а с ситявых как с гуся вода.

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  9. thegodfather 24.03.2023 22:05 # thegodfather
    24.03.2023 21:33 #
    bushwacka

    Не стоит вообще

    Источник: http://fapl.ru/posts/99352/?c=1#c7750898


    когда ты 40-летний орк.

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  10. kukuruzko 24.03.2023 22:05 # kukuruzko
    Топовый лемразик:
    https://www.youtube.com/watch?v=JkRgmQhj6sQ

    (ответить)

  11. thegodfather 24.03.2023 22:03 # thegodfather
    для Боули Нагельсман это идеальная позиция на смену поттера щас.
    нагельсман же из системы рб.
    А у челси ща спорт диры из этой системы, с лейецига чи зальсбурга...они бы сработались и думаю мысли такие уже есть у руководства.

    Поттера до конца сезона точно не должны увольнять...главное чтобы Шпоры не свистнули немца. Это будет для обеих сторон хуево....


    Кароч я не особо люблю этот типаж тренеров, вцелом...мне ближе импульсивные тренеры, которые любй ценой здесь и сейчас ебурят, чем истории о процессе...
    но если даже выбирать между нагой и волшебником, думаю тут все очевиидно

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  12. bes-ter 24.03.2023 22:03 # bes-ter
    Пипец мешки и нарушители!!! Показать!

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