"Эвертон" обвинен в нарушениях правил ФФП
Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" насчет нарушений правил финансового фейр-плей, что грозит "ирискам" снятием очков.
Премьер-Лига не уточняет характер нарушений, лишь уточняя, что они были допущены "Эвертоном" в сезоне 2021/22.
За предыдущие три сезона суммарный убыток "Эвертона" составил 372 миллиона фунтов, тогда как допустимый лимит составляет только 105 млн. фунтов.
В ответном заявлении "ириски" сообщают, что "расстроены решением Премьер-Лиги". Клуб с "Гудисон Парк" отрицает обвинения и "готов яростно защищать свою позицию".
Теперь "Эвертону", который находится в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги, предстоит держать ответ перед независимой комиссией.
Добавим, правила Премьер-Лиги предусматривают такие санкции, как штраф и снятие очков, за нарушения правил ФФП.
24.03.2023 22:00
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Последние комментарии:
Ебать умора будет, если Тухелян выебет ситявое недоразумение в очередной раз.
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24.03.2023 22:45 #
bushwacka
Как и в любой другой европейской стране
Источник: http://fapl.ru/posts/99352/?c=1#c7750971
Особенно во Франции и Италии))
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в чемпионшип надо сослать чмох есле реально нарушили правело
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Frank Lampard speaking about Ngolo Kanté during his time as a Chelsea manager: "After 105 minutes in the European Super Cup, he told me: 'My legs are dead, my legs are finished.' Then a few seconds later, I saw him sprint 50 meters to win the ball."
Осторожно,можно заплакать.
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Зачем детдомовцу компьютер? Чтобы создавать папку.
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В одном матче с Сити помните сразу 5 игроков основы оставили в запасе, при том что некоторые шли довольно хорошо, но то было чуть раньше
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Типичные лживые бриташки.
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Ахаххахахах, а с ситявых как с гуся вода.
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24.03.2023 21:33 #
bushwacka
Не стоит вообще
Источник: http://fapl.ru/posts/99352/?c=1#c7750898
когда ты 40-летний орк.
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Топовый лемразик:
https://www.youtube.com/watch?v=JkRgmQhj6sQ
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для Боули Нагельсман это идеальная позиция на смену поттера щас.
нагельсман же из системы рб.
А у челси ща спорт диры из этой системы, с лейецига чи зальсбурга...они бы сработались и думаю мысли такие уже есть у руководства.
Поттера до конца сезона точно не должны увольнять...главное чтобы Шпоры не свистнули немца. Это будет для обеих сторон хуево....
Кароч я не особо люблю этот типаж тренеров, вцелом...мне ближе импульсивные тренеры, которые любй ценой здесь и сейчас ебурят, чем истории о процессе...
но если даже выбирать между нагой и волшебником, думаю тут все очевиидно
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Пипец мешки и нарушители!!! Показать!
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