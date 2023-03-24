"Эвертон" обвинен в нарушениях правил ФФП

Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" насчет нарушений правил финансового фейр-плей, что грозит "ирискам" снятием очков.

Премьер-Лига не уточняет характер нарушений, лишь уточняя, что они были допущены "Эвертоном" в сезоне 2021/22.



За предыдущие три сезона суммарный убыток "Эвертона" составил 372 миллиона фунтов, тогда как допустимый лимит составляет только 105 млн. фунтов.



В ответном заявлении "ириски" сообщают, что "расстроены решением Премьер-Лиги". Клуб с "Гудисон Парк" отрицает обвинения и "готов яростно защищать свою позицию".



Теперь "Эвертону", который находится в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги, предстоит держать ответ перед независимой комиссией.



Добавим, правила Премьер-Лиги предусматривают такие санкции, как штраф и снятие очков, за нарушения правил ФФП.