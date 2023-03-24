"Юнайтед" проявил интерес к Жоау Фелишу

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Челси" Жоау Фелишу, принадлежащему "Атлетико".

Напомним, Фелиш находится в "Челси" только на правах аренды. После своего перехода к "синим" в январе Жоау забил лишь два гола, но его игра получает весьма высокие оценки.



"Челси" уже задумывается о том, чтобы сохранить Фелиша, однако проблема в том, что арендное соглашение по 23-летнему игроку сборной Португалии не предусматривает опции выкупа.



Это дает "Юнайтед" хорошие шансы перехватить Фелиша, особенно в случае попадания в Лигу Чемпионов. Как утверждает AS, "красные дьяволы" задумывались о приглашении Жоау еще в январе и сейчас готовы предпринять новую попытку.



Фелиш, для которого нет обратной дороги в "Атлетико", пока там трудится главным тренером Диего Симеоне, рассматривается "Юнайтед" в качестве более реалистичной альтернативы Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Виктору Осимхену из "Наполи".