Джеррард считает, Кейну пора покинуть "Тоттенхэм"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что для нападающего Харри Кейна настало время покинуть "Тоттенхэм".
Накануне 29-летний Кейн отметился победным для сборной Англии голом против Италии в отборе к Евро-2024, реализовав пенальти.
Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, и Джеррард чувствует, что теперь Харри нужно сосредоточиться на завоевании трофеев на клубном уровне.
"Это был невероятный пенальти, такой точный, он почти порвал сетку. Он один из лучших пенальтистов в мире, и поэтому случившееся с ним на Чемпионате Мира стало таким сюрпризом".
"Мы говорим о великом игроке, об одном из лучших девятых номеров в мире прямо сейчас. По этой причине о нем говорят каждое трансферное окно".
"Знаете, возможно, для него настало время двигаться дальше", — сообщил Джеррард в эфире Channel Four.
24.03.2023 20:00
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Носатому шнырю, 29,а играет как 36
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чё ты тогда лиер не покинул.......
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