Джеррард считает, Кейну пора покинуть "Тоттенхэм"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что для нападающего Харри Кейна настало время покинуть "Тоттенхэм".

Накануне 29-летний Кейн отметился победным для сборной Англии голом против Италии в отборе к Евро-2024, реализовав пенальти.



Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, и Джеррард чувствует, что теперь Харри нужно сосредоточиться на завоевании трофеев на клубном уровне.



"Это был невероятный пенальти, такой точный, он почти порвал сетку. Он один из лучших пенальтистов в мире, и поэтому случившееся с ним на Чемпионате Мира стало таким сюрпризом".



"Мы говорим о великом игроке, об одном из лучших девятых номеров в мире прямо сейчас. По этой причине о нем говорят каждое трансферное окно".



"Знаете, возможно, для него настало время двигаться дальше", — сообщил Джеррард в эфире Channel Four.