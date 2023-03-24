Джеррард считает, Кейну пора покинуть "Тоттенхэм"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что для нападающего Харри Кейна настало время покинуть "Тоттенхэм".

Накануне 29-летний Кейн отметился победным для сборной Англии голом против Италии в отборе к Евро-2024, реализовав пенальти.

Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, и Джеррард чувствует, что теперь Харри нужно сосредоточиться на завоевании трофеев на клубном уровне.

"Это был невероятный пенальти, такой точный, он почти порвал сетку. Он один из лучших пенальтистов в мире, и поэтому случившееся с ним на Чемпионате Мира стало таким сюрпризом".

"Мы говорим о великом игроке, об одном из лучших девятых номеров в мире прямо сейчас. По этой причине о нем говорят каждое трансферное окно".

"Знаете, возможно, для него настало время двигаться дальше", — сообщил Джеррард в эфире Channel Four.


Метки Джеррард, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 20:00

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  1. seregaball 24.03.2023 20:39 # seregaball
    Носатому шнырю, 29,а играет как 36

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  2. makeewadim 24.03.2023 20:24 # makeewadim
    чё ты тогда лиер не покинул.......

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