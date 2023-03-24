Шейх Джассим сделает второе предложение по МЮ до конца недели

Катарский шейх Джассим выдвинет свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" до конца этой недели.

Напомним, оба главных претендента на покупку "Юнайтед", шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф, не сделали свои скорректированные предложения до дедлайна вечером в среду.



На следующий день Рэтклифф, богатейший человек Британии и глава химической компании Ineos, объявил, что все-таки выдвинул свое второе предложение насчет "Юнайтед".



Как стало известно Sky Sports, шейх Джассим тоже сделает свое второе предложение. Это произойдет в пятницу или на выходных.



Источник также утверждает, что нынешние владельцы "Юнайтед" Глэйзеры хотят продать клуб. Однако американское семейство надеется выручить за свой актив около 6 миллиардов фунтов, тогда как первичные предложения не превышали 4.5 млрд. фунтов.