Озил: "Фанаты "Арсенала" заслуживают титул Премьер-Лиги"

Месут Озил Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил надеется, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне.

На текущей неделе Озил объявил о завершении игровой карьеры. Месут уходил из "Арсенала" в январе 2021 при весьма скандальных обстоятельствах, однако его отношения с болельщиками лондонского клуба от этого не пострадали.

"Мой первый год там был хорошим. Мы играли в Лиге Чемпионов, у нас была отличная команда и невероятный тренер в лице Арсена Венгера. Когда он покинул клуб, многие вещи изменились для меня. Но я не заинтересован в том, чтобы снова подливать масло в огонь".

"Сейчас я расслаблен и желаю всего наилучшего фанатам "Арсенала", которые всегда очень поддерживали меня. Я буду рад за них, если они смогут отпраздновать титул Премьер-Лиги. Они заслуживают этого!" — сообщил Озил Marca.


Метки Арсенал, Озил, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 184

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 24.03.2023 18:18 # theo-zm
    Легенда
    Один из самых красивейших голов в футболе за все времена забил именно он

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: