Озил: "Фанаты "Арсенала" заслуживают титул Премьер-Лиги"
Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил надеется, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне.
На текущей неделе Озил объявил о завершении игровой карьеры. Месут уходил из "Арсенала" в январе 2021 при весьма скандальных обстоятельствах, однако его отношения с болельщиками лондонского клуба от этого не пострадали.
"Мой первый год там был хорошим. Мы играли в Лиге Чемпионов, у нас была отличная команда и невероятный тренер в лице Арсена Венгера. Когда он покинул клуб, многие вещи изменились для меня. Но я не заинтересован в том, чтобы снова подливать масло в огонь".
"Сейчас я расслаблен и желаю всего наилучшего фанатам "Арсенала", которые всегда очень поддерживали меня. Я буду рад за них, если они смогут отпраздновать титул Премьер-Лиги. Они заслуживают этого!" — сообщил Озил Marca.
24.03.2023 18:00
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