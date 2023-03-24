Отец Макаллистера: "Клубы начинают звонить нам насчет Алексиса"

Отец полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера заявил, что клубы начинают проявлять интерес к его сыну.

Макаллистер является одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив девять голов и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге и Кубке Англии. Также Алексис выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины.



24-летнего аргентинца называют трансферной целью топ-клубов, включая "Челси", и Карлос Макаллистер, отец игрока "чаек", готовится к горячему трансферному окну.



"Клубы начинают звонить нам насчет Алексиса, но пока конкретных переговоров не ведется".



"Мы будем решать совместно с "Брайтоном", они заслуживают уважения. Мы определим лучший проект, в том числе исходя из тренера. Дело не в деньгах", — сообщил Макаллистер-старший ESPN.