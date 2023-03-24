Тодд Бели согласился принять матч всех звезд на "Стэмфорд Бридж"

Михаил Мудрик Владелец "Челси" Тодд Бели согласился принять выставочный матч в поддержку благотворительного фонда Football for Ukraine на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает Evening Standard, этот матч должен состояться на стадионе "Челси" в начале августа — до стартующего 12 августа сезона Премьер-Лиги 2023/24.

Этот матч будет подобен матчу всех звезд в американском спорте, и участие в нем смогут принять как украинские игроки, так и звезды Премьер-Лиги и всего мира.

Среди украинцев, кто сможет сыграть в этом матче, называются Михаил Мудрик из "Челси", Александр Зинченко из "Арсенала", Виталий Миколенко из "Эвертона" и Илья Забарный из "Борнмута".

Отметим, что именно Зинченко вместе со своим бизнес-партнером Артемом Рябовым основал фонд Football for Ukraine, помогающий пострадавшим от военных действий в Украине. Активное участие в деятельности проекта также принимает экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко.


Метки Бели, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 16:00

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  1. jirrort 24.03.2023 16:27 # jirrort
    Красиво.Сначала был ёбырь россии Абрамович,а теперь Боэлян .Горжусь,что являюсь болельщиком этого клуба всю сознательную жизнь.

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  2. felix-the-cat 24.03.2023 16:08 # felix-the-cat
    Как заебали эти иждивенцы уже просто пистееец

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