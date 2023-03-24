Тодд Бели согласился принять матч всех звезд на "Стэмфорд Бридж"

Владелец "Челси" Тодд Бели согласился принять выставочный матч в поддержку благотворительного фонда Football for Ukraine на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает Evening Standard, этот матч должен состояться на стадионе "Челси" в начале августа — до стартующего 12 августа сезона Премьер-Лиги 2023/24.



Этот матч будет подобен матчу всех звезд в американском спорте, и участие в нем смогут принять как украинские игроки, так и звезды Премьер-Лиги и всего мира.



Среди украинцев, кто сможет сыграть в этом матче, называются Михаил Мудрик из "Челси", Александр Зинченко из "Арсенала", Виталий Миколенко из "Эвертона" и Илья Забарный из "Борнмута".



Отметим, что именно Зинченко вместе со своим бизнес-партнером Артемом Рябовым основал фонд Football for Ukraine, помогающий пострадавшим от военных действий в Украине. Активное участие в деятельности проекта также принимает экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко.