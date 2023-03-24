Нагельсманн — фаворит букмекеров на замену Конте в "Тоттенхэме"

Юлиан Нагельсманн стал фаворитом букмекеров на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".

Накануне вечером в прессе появилась информация, что "Бавария" приняла решение уволить Нагельсманна и назначить на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля.



И хотя ни увольнение Нагельсманна, ни назначение Тухля не подтверждено официально, Юлиана уже связывают с новой работой.



Как сообщает Daily Mail, букмекеры считают Нагельсманна наиболее вероятным сменщиком Конте в "Тоттенхэме", ставя 35-летнего немца выше Райана Мейсона и Маурисио Почеттино.



Нагельсманн возглавил "Баварию" в июле 2021 и с тех пор выиграл 60 из 84 матчей, завоевав титул Бундеслиги два Суперкубка Германии. Однако клуб из Мюнхена весьма неуверенно проводит этот сезон и сейчас находится в одном очке позади дортмундской "Боруссии" в немецком первенстве.