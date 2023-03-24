Нагельсманн — фаворит букмекеров на замену Конте в "Тоттенхэме"

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн стал фаворитом букмекеров на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".

Накануне вечером в прессе появилась информация, что "Бавария" приняла решение уволить Нагельсманна и назначить на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля.

И хотя ни увольнение Нагельсманна, ни назначение Тухля не подтверждено официально, Юлиана уже связывают с новой работой.

Как сообщает Daily Mail, букмекеры считают Нагельсманна наиболее вероятным сменщиком Конте в "Тоттенхэме", ставя 35-летнего немца выше Райана Мейсона и Маурисио Почеттино.

Нагельсманн возглавил "Баварию" в июле 2021 и с тех пор выиграл 60 из 84 матчей, завоевав титул Бундеслиги два Суперкубка Германии. Однако клуб из Мюнхена весьма неуверенно проводит этот сезон и сейчас находится в одном очке позади дортмундской "Боруссии" в немецком первенстве.


Метки Бавария, Нагельсманн, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 24.03.2023 16:00 # suddenly
    Нагельсманна в Челси, а Поттера в Тоттенхэм. И все довольны!

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  2. danilych89 24.03.2023 15:56 # danilych89
    фигасе, Райан Мейсон уже получил тренерскую лицензию категории pro?

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  3. true-manc 24.03.2023 15:24 # true-manc
    горите от мощи Тоттенхема???

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  4. quickelf 24.03.2023 15:21 # quickelf
    Было бы красиво, если сейчас слили Поттера и назначили Нагельсманна, после чего он прошел бы Реал и встретился с Баварией!

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  5. thegodfather 24.03.2023 15:01 # thegodfather
    бля а вот это рофляново, что даже у шпор все еще будет топ тренер, а челси с поттером уехехехе)

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