Нагельсманн — фаворит букмекеров на замену Конте в "Тоттенхэме"
Юлиан Нагельсманн стал фаворитом букмекеров на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".
Накануне вечером в прессе появилась информация, что "Бавария" приняла решение уволить Нагельсманна и назначить на его место бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля.
И хотя ни увольнение Нагельсманна, ни назначение Тухля не подтверждено официально, Юлиана уже связывают с новой работой.
Как сообщает Daily Mail, букмекеры считают Нагельсманна наиболее вероятным сменщиком Конте в "Тоттенхэме", ставя 35-летнего немца выше Райана Мейсона и Маурисио Почеттино.
Нагельсманн возглавил "Баварию" в июле 2021 и с тех пор выиграл 60 из 84 матчей, завоевав титул Бундеслиги два Суперкубка Германии. Однако клуб из Мюнхена весьма неуверенно проводит этот сезон и сейчас находится в одном очке позади дортмундской "Боруссии" в немецком первенстве.
24.03.2023 15:00
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Последние комментарии:
Нагельсманна в Челси, а Поттера в Тоттенхэм. И все довольны!
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фигасе, Райан Мейсон уже получил тренерскую лицензию категории pro?
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горите от мощи Тоттенхема???
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Было бы красиво, если сейчас слили Поттера и назначили Нагельсманна, после чего он прошел бы Реал и встретился с Баварией!
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бля а вот это рофляново, что даже у шпор все еще будет топ тренер, а челси с поттером уехехехе)
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