Холанд рискует пропустить матч против "Ливерпуля"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 1 апреля.
В минувший вторник поступило подтверждение тому, что Холанд был отправлен домой из сборной Норвегии с травмой паха.
Эрлинг даже был вынужден посетить клинику доктора Рамона Кугата в Барселоне, и отец 22-летнего норвежца Аль-Инге Холанд не уверен, что его сын поправится к ближайшему матчу "Сити".
"Во-первых, я не доктор. Во-вторых, я думаю, это под вопросом, да. Ты не можешь две неделе не тренироваться, а затем сразу броситься в бой".
"Здесь нужен процесс. Они могут рискнуть, но если он не будет полноценно тренироваться с командой, он не сыграет. Это вопрос того, как он будет реагировать на лечение в ближайшие дни".
У "Манчестер Сити" есть партнерские отношения с госпиталем в Барселоне. Он там бывает для осмотров и лечения".
"Сейчас он уже в Марбелье и проведет здесь пару дней с физиотерапевтом клуба. Поэтому за ним хорошо ухаживают", — цитирует Холанда-старшего The Telegraph.
24.03.2023 14:00
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Альварес легко его заменит.
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Пoxyй
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Неприятно, но и без короля Эрлинга короли одержат победу на классе.
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