Холанд рискует пропустить матч против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 1 апреля.

В минувший вторник поступило подтверждение тому, что Холанд был отправлен домой из сборной Норвегии с травмой паха.



Эрлинг даже был вынужден посетить клинику доктора Рамона Кугата в Барселоне, и отец 22-летнего норвежца Аль-Инге Холанд не уверен, что его сын поправится к ближайшему матчу "Сити".



"Во-первых, я не доктор. Во-вторых, я думаю, это под вопросом, да. Ты не можешь две неделе не тренироваться, а затем сразу броситься в бой".



"Здесь нужен процесс. Они могут рискнуть, но если он не будет полноценно тренироваться с командой, он не сыграет. Это вопрос того, как он будет реагировать на лечение в ближайшие дни".



У "Манчестер Сити" есть партнерские отношения с госпиталем в Барселоне. Он там бывает для осмотров и лечения".



"Сейчас он уже в Марбелье и проведет здесь пару дней с физиотерапевтом клуба. Поэтому за ним хорошо ухаживают", — цитирует Холанда-старшего The Telegraph.