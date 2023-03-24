Холанд рискует пропустить матч против "Ливерпуля"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 1 апреля.

В минувший вторник поступило подтверждение тому, что Холанд был отправлен домой из сборной Норвегии с травмой паха.

Эрлинг даже был вынужден посетить клинику доктора Рамона Кугата в Барселоне, и отец 22-летнего норвежца Аль-Инге Холанд не уверен, что его сын поправится к ближайшему матчу "Сити".

"Во-первых, я не доктор. Во-вторых, я думаю, это под вопросом, да. Ты не можешь две неделе не тренироваться, а затем сразу броситься в бой".

"Здесь нужен процесс. Они могут рискнуть, но если он не будет полноценно тренироваться с командой, он не сыграет. Это вопрос того, как он будет реагировать на лечение в ближайшие дни".

У "Манчестер Сити" есть партнерские отношения с госпиталем в Барселоне. Он там бывает для осмотров и лечения".

"Сейчас он уже в Марбелье и проведет здесь пару дней с физиотерапевтом клуба. Поэтому за ним хорошо ухаживают", — цитирует Холанда-старшего The Telegraph.


Метки Манчестер Сити, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 24.03.2023 14:22 # takernotagiver
    Альварес легко его заменит.

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  2. heyoung 24.03.2023 14:17 # heyoung
    Пoxyй

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  3. moneycity 24.03.2023 14:09 # moneycity
    Неприятно, но и без короля Эрлинга короли одержат победу на классе.

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