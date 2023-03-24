Кейн — о своем рекорде: "Это значит все для меня"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился своими эмоциями от становления лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен.

Накануне вечером Кейн реализовал пенальти в отборочном матче к Евро-2024 против Италии. Этот гол в итоге стал победным для англичан (1:2) и позволил Харри установить очередной персональный рекорд.



Благодаря этому пенальти 29-летний Кейн опередил Уэйна Руни и вышел на первое место в споре бомбардиров английской сборной всех времен с 54 голами. Как признается Харри, это был чрезвычайно эмоциональный момент для него.



"Это значит все. Я был так взволнован от того, что снова надену футболку сборной Англии и начну кампанию к следующему Евро".



"Мне суждено было забить этот гол с пенальти, и как только мяч оказался в сетке, я испытал огромные эмоции. Волшебный момент", — цитирует Кейн BBC.