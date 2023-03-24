Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен сейчас

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен до окончания сезона.

The Telegraph по-прежнему ожидает, что Конте будет уволен "Тоттенхэмом" в этот международный перерыв. В таком случае Антонио получит компенсацию за оставшиеся три месяца по своему контракту стоимостью 15 млн. фунтов в год.

По информации издания, контракт Конте содержит секретный пункт, позволяющий итальянскому специалисту автоматически продлить свой трудовой договор на 12 месяцев, если "шпоры" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

Таким образом, если бы Конте удержался до конца сезона и смог попасть в топ-4, президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви пришлось бы выложить уже 15 млн. фунтов для прекращения этого сотрудничества.


Метки Конте, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 735

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruchinski 24.03.2023 12:58 # ruchinski
    новость специально для особо одаренных типов, аля "apl-nash".
    А в четверку будет тяжело попасть, именно поэтому дон Контекс и ливает с этой помойки.

    (ответить)

  2. narcot 24.03.2023 12:53 # narcot
    ну и накуй этого физрука)) его удел - сосать галатасараям

    (ответить)

  3. mansoor 24.03.2023 12:32 # mansoor
    Мне как фану Ливерпуля хочется чтобы его уволили

    (ответить)

  4. vagifspurs 24.03.2023 12:31 # vagifspurs
    Удачи Парику. Хороший тренер, как бы то не было. Смотреть матчи было невозможно, но был результат! Особенно попадание в ЛЧ, после Морфиуса..

    Ждём Нагельсманна или Почеттино, все хорошо будет, Леви КОРОЛЬ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: