Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен сейчас

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен до окончания сезона.

The Telegraph по-прежнему ожидает, что Конте будет уволен "Тоттенхэмом" в этот международный перерыв. В таком случае Антонио получит компенсацию за оставшиеся три месяца по своему контракту стоимостью 15 млн. фунтов в год.



По информации издания, контракт Конте содержит секретный пункт, позволяющий итальянскому специалисту автоматически продлить свой трудовой договор на 12 месяцев, если "шпоры" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.



Таким образом, если бы Конте удержался до конца сезона и смог попасть в топ-4, президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви пришлось бы выложить уже 15 млн. фунтов для прекращения этого сотрудничества.