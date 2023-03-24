Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен сейчас
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рискует недосчитаться многих миллионов фунтов, если будет уволен до окончания сезона.
The Telegraph по-прежнему ожидает, что Конте будет уволен "Тоттенхэмом" в этот международный перерыв. В таком случае Антонио получит компенсацию за оставшиеся три месяца по своему контракту стоимостью 15 млн. фунтов в год.
По информации издания, контракт Конте содержит секретный пункт, позволяющий итальянскому специалисту автоматически продлить свой трудовой договор на 12 месяцев, если "шпоры" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.
Таким образом, если бы Конте удержался до конца сезона и смог попасть в топ-4, президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви пришлось бы выложить уже 15 млн. фунтов для прекращения этого сотрудничества.
24.03.2023 12:00
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Последние комментарии:
новость специально для особо одаренных типов, аля "apl-nash".
А в четверку будет тяжело попасть, именно поэтому дон Контекс и ливает с этой помойки.
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ну и накуй этого физрука)) его удел - сосать галатасараям
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Мне как фану Ливерпуля хочется чтобы его уволили
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Удачи Парику. Хороший тренер, как бы то не было. Смотреть матчи было невозможно, но был результат! Особенно попадание в ЛЧ, после Морфиуса..
Ждём Нагельсманна или Почеттино, все хорошо будет, Леви КОРОЛЬ!
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