Шерингем рекомендует "Вест Хэму" продать Райса

Бывший нападающий "Вест Хэма" Тедди Шерингем рекомендовал "молотобойцам" продать полузащитника Деклана Райса грядущим летом.

Согласно слухам, Райс является целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно, и Шерингем не видит смысла для "Вест Хэма" удерживать своего капитана, от контракта которого остается только один год.



"Стоит ли "Вест Хэму" его продать? Думаю, стоит".



"Для клуба вроде "Вест Хэма" было бы тяжело оставить его еще на год и потерять бесплатно, хотя сейчас они могут выручить за него 60-80 миллионов фунтов... Я бы оценил его именно так".



"Если бы у него оставалось три года по контракту, вам бы пришлось заплатить, наверное, 120 миллионов фунтов, чтобы заполучить его, но это не так".



"Он долго оставался в "Вест Хэме", он был очень предан, но я думаю, этим летом будет правильное время, чтобы продать его. Эти вырученные за него 70 миллионов фунтов помогли бы им заполучить других игроков", — сообщил Шерингем talkSPORT.