Мерфи: "Мактоминей стал бы суперприобретением для "Ньюкасла"
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей идеально бы подошел для "Ньюкасла".
В этом сезоне Мактоминей отметился только семью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги и, по слухам, может сменить клуб грядущим летом.
Мактоминей называется целью для "Ньюкасла", и Мерфи убежден, что это был бы правильный шаг для 26-летнего шотландца.
"Мне очень нравится Скотт Мактоминей. Думаю, порой его критикуют несправедливо".
"Он идеален для того, как Эдди Хау и "Ньюкасл" играют. Он суператлетичен, перемещается от штрафной до штрафной. Он очень трудолюбив, хорошо определяет опасность и достойно обращается с мячом".
"Вы можете возразить, указав на то, что у них есть Шон Лонгстафф, который вроде как исполняет эту роль, но мы говорим о клубе, который надеется попасть в Лигу Чемпионов".
"Это означает, что ты играешь матчи высокого уровня посреди недели и на выходных и что тебе нужна конкуренция на позиция".
"Им не хватает игроков в полузащите, это было заметно в последнее время, когда они столкнулись с травмами. Думаю, Мактоминей стал бы суперприобретением для них", — сообщил Мерфи talkSPORT.
24.03.2023 10:00
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Ну это естественно. Лютый бистяра.
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