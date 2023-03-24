Мерфи: "Мактоминей стал бы суперприобретением для "Ньюкасла"

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей идеально бы подошел для "Ньюкасла".

В этом сезоне Мактоминей отметился только семью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги и, по слухам, может сменить клуб грядущим летом.



Мактоминей называется целью для "Ньюкасла", и Мерфи убежден, что это был бы правильный шаг для 26-летнего шотландца.



"Мне очень нравится Скотт Мактоминей. Думаю, порой его критикуют несправедливо".



"Он идеален для того, как Эдди Хау и "Ньюкасл" играют. Он суператлетичен, перемещается от штрафной до штрафной. Он очень трудолюбив, хорошо определяет опасность и достойно обращается с мячом".



"Вы можете возразить, указав на то, что у них есть Шон Лонгстафф, который вроде как исполняет эту роль, но мы говорим о клубе, который надеется попасть в Лигу Чемпионов".



"Это означает, что ты играешь матчи высокого уровня посреди недели и на выходных и что тебе нужна конкуренция на позиция".



"Им не хватает игроков в полузащите, это было заметно в последнее время, когда они столкнулись с травмами. Думаю, Мактоминей стал бы суперприобретением для них", — сообщил Мерфи talkSPORT.