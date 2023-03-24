Саутгейт взял в свой штаб Хассельбайнка, потому что тот темнокожий

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что пригласил в свой штаб Джимми Флойд Хассельбайнка только потому, что тот темнокожий.

Накнуне сборная Англии стартовала в новом турнире и с обновленным тренерским штабом, где место Криса Пауэлла занял Хассельбайнк.



Саутгейт не делает секрета из того, что пригласил Хассельбайнка для сохранения баланса темнокожих в своем штабе, однако Гарет уверен, что экс-нападающий "Челси" сможет принести пользу.



"Период трудоустройства Криса у нас закончился, и мы хотели сохранить это разнообразие в нашей тренерской команде".



"В данный момент есть не так много темнокожих тренеров, которые обладают лицензией УЕФА категории Pro и опытом".



"Конечно, мы всегда хотим развивать английских тренеров, и значительную часть своего времени я посвящаю, помогая другим получить лицензии категорий Pro и A".



"Прежде в этой роли у нас были Алан Расселл, который шотландец, и Марг (Мартин Маргетсон), который валлиец".



"Тебе бы хотелось, чтобы твой штаб состоял из англичан, однако и другие могут быть полезны".



"Джимми обладает харизмой. У него огромная энергия. Он имеет высокий интерес к тактической стороне игры. Он типичный голландец, студент. Думаю, он многое даст нашей тренерской команде".



"Мне нравится, что дает Джимми, и сохранение разнообразия в тренерской команде было ключом", — цитирует Саутгейта Daily Mail.