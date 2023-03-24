Линделеф намекает на уход из "Юнайтед"

Защитник Виктор Линделеф намекнул на возможный уход из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Как и Харри Магуайр, с которым они были основной парой центральных защитников "Юнайтед" в недавнем прошлом, Линделеф не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага в этом сезоне.



28-летний Линделеф отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, еще четырежды выйдя на замену.



Прибыв в расположение сборной Швеции, Линделеф честно признался, что эта ситуация его не устраивает, однако искать решение Виктор будет уже летом.



"Конечно, как и каждый игрок, ты хочешь играть в каждом матче, и очевидно, что я этого не делал в нынешнем сезоне".



"Но мне всегда приятно приезжать в сборную, быть здесь, и я всегда рад представлять свою страну. Я по-настоящему предвкушаю матчи, которые нас ждут".



"Как я уже сказал, я хочу играть. Я стал футболистом, чтобы играть матчи, но я пока не думал об этом (возможном трансфере). Прямо сейчас я сосредоточен лишь на национальной команде, а дальше, конечно, буду думать об остатке сезона с клубом. Летом мы оценим ситуацию и посмотрим, как будет лучше всего", — цитирует Линделефа Daily Mirror.