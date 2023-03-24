У Абрахэма есть три варианта в Премьер-Лиге
Грядущим летом нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где у него есть три варианта.
Этот сезон складывается для Абрахэма не так ярко, как предыдущий. Тэмми забил лишь шесть голов в 27 матчах Серии А за команду Жозе Моуриньо.
Sky Sport Italy ожидает, что после окончания этого сезона Абрахэм оставит "Рому" и вернется на родину, где в его услугах заинтересованы "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед" и бывший клуб Тэмми "Челси".
В прошлом Абрахэм с большим успехом выступал за "Виллу" на правах аренды. Тогда Тэмми забил 25 голов в Чемпионшипе и помог бирмингемской команде выйти в Премьер-Лигу.
"Юнайтед" в свою очередь рассматривает 25-летнего англичанина как более реалистичную альтернативу Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Виктору Осимхену из "Наполи".
Как и "Юнайтед", "Челси" остро нуждается в забивном форварде, вдобавок "синим" принадлежит опция обратного выкупа Абрахэма за 70 миллионов фунтов.
24.03.2023 07:00
Просмотров: 976
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой обратный выкуп, какие 70 млн не уровень челси а ценник 30 ка и то в базарный день
(ответить)
бизнескарси вперёд!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий