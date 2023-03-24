У Абрахэма есть три варианта в Премьер-Лиге

Грядущим летом нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где у него есть три варианта.

Этот сезон складывается для Абрахэма не так ярко, как предыдущий. Тэмми забил лишь шесть голов в 27 матчах Серии А за команду Жозе Моуриньо.



Sky Sport Italy ожидает, что после окончания этого сезона Абрахэм оставит "Рому" и вернется на родину, где в его услугах заинтересованы "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед" и бывший клуб Тэмми "Челси".



В прошлом Абрахэм с большим успехом выступал за "Виллу" на правах аренды. Тогда Тэмми забил 25 голов в Чемпионшипе и помог бирмингемской команде выйти в Премьер-Лигу.



"Юнайтед" в свою очередь рассматривает 25-летнего англичанина как более реалистичную альтернативу Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Виктору Осимхену из "Наполи".



Как и "Юнайтед", "Челси" остро нуждается в забивном форварде, вдобавок "синим" принадлежит опция обратного выкупа Абрахэма за 70 миллионов фунтов.