У Абрахэма есть три варианта в Премьер-Лиге

Тэмми Абрахэм Грядущим летом нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм, вероятно, вернется в Премьер-Лигу, где у него есть три варианта.

Этот сезон складывается для Абрахэма не так ярко, как предыдущий. Тэмми забил лишь шесть голов в 27 матчах Серии А за команду Жозе Моуриньо.

Sky Sport Italy ожидает, что после окончания этого сезона Абрахэм оставит "Рому" и вернется на родину, где в его услугах заинтересованы "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед" и бывший клуб Тэмми "Челси".

В прошлом Абрахэм с большим успехом выступал за "Виллу" на правах аренды. Тогда Тэмми забил 25 голов в Чемпионшипе и помог бирмингемской команде выйти в Премьер-Лигу.

"Юнайтед" в свою очередь рассматривает 25-летнего англичанина как более реалистичную альтернативу Харри Кейну из "Тоттенхэма" и Виктору Осимхену из "Наполи".

Как и "Юнайтед", "Челси" остро нуждается в забивном форварде, вдобавок "синим" принадлежит опция обратного выкупа Абрахэма за 70 миллионов фунтов.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 24.03.2023 08:59 # osivori
    какой обратный выкуп, какие 70 млн не уровень челси а ценник 30 ка и то в базарный день

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  2. arsenalbigfan 24.03.2023 07:33 # arsenalbigfan
    бизнескарси вперёд!

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