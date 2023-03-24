Конте пропустил товарищеский матч "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте до сих пор не вернулся в Англию, пропустив товарищеский матч своей команды.

Напомним, Конте обрушился с критикой на своих игроков после упущенной победы против "Саутгемптона" в прошлую субботу (3:3). Вечером того же дня Антонио поговорил с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и в понедельник улетел к семье в Италию.



Все эти дни пресса ожидала, что Леви уволит Конте. И хотя этого до сих пор не произошло, Антонио не спешит возвращаться к работе.



Как сообщает Evening Standard, накануне "Тоттенхэм" без своего главного тренера провел 70-минутный товарищеский матч против "Ипсвича" из Лиги Один на тренировочной базе "шпор".



В этом матче, проигранном со счетом 3:2, "Тоттенхэмом" руководили помощники Конте в лице Райана Мейсона и Кристиана Стеллини. Голами в составе "шпор" отметились Яфет Танганга и Лукас Моура.



Добавим, свой следующий официальный матч "Тоттенхэм" играет против "Эвертона" в Премьер-Лиге 3 апреля.