Англичане победили Италию, а Кейн стал лучшим бомбардиром сборной всех времен

Сборная Англии стартовала в отборе к Евро-2024 с победы 1:2 в гостях у Италии, заканчивая матч вдесятером.

В стартовом составе родоначальников футбола, к некоторому удивлению, можно было наблюдать полузащитника Калвина Филлипса. Его партнер по "Манчестер Сити" Джек Грилиш был снаряжен в помощь капитану Харри Кейну.



Итальянцы были весьма напористы в начале матча, но первое слово сказали англичане. На 12-й минуте Джуд Беллингем наносил плотный удар под перекладину, однако Джанлуиджи Доннарумма выручил свою команду.



После сейва Доннаруммы был назначен угловой, после розыгрыша которого Кейн попытался пробить ногой из пределов штрафной. Удар Харри был заблокирован, но мяч отскочил к Деклану Райсу, который не оставил шансов голкиперу хозяев — 0:1.



Пропущенный гол охладил пыл итальянцев. Англичане чувствовали себя комфортно, хотя опасных моментов почти не было, если не считать неточный удар Филлипса с дистанции на 32-й минуте.



Незадолго до окончания первого тайма Джованни Ди Лоренцо в борьбе с Кейном за верховой мяч сыграл рукой и дал повод для назначения пенальти. Харри развел мяч и голкипера по разным углам — 0:2.



Уже в компенсированное к первому тайму время гости должны были делать счет крупным, однако Грилиш непостижимым образом промахнулся с границы вратарской площади после отличной передачи Кейна.



Второй тайм итальянцы начали совсем по-другому, став оказывать серьезное давление, и уже на 56-й минуте это принесло свои плоды. Лоренцо Пеллегрини с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на брошенного защитниками Матео Ретеги, и тот не оставил Джордану Пикфорду шансов — 1:2.



Англичане не стали пытаться восстановить комфортную разницу в счете, а сосредоточились на удержании минимального преимущества, обороняясь почти всей командой.



На 80-й минуте гости даже остались вдесятером, потому что Люк Шоу получил две желтые карточки в течение 54 секунд, но победу не упустили.



В итоге гол Кейна так и остался победным. Опередив Уэйна Руни, Харри стал лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен с 54 голами.



Сборная Италии — сборная Англии — 1:2 (0:2)



Голы: Ретеги 56 — Райс 13, Кейн 44 (пен).



Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Толой, Спинаццола, Барелла (Кристанте 62), Жоржиньо (Тонали 69), Верратти (Скамакка 88), Берарди (Политано 62), Ретеги, Пеллегрини (Ньонто 69).



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Беллингем (Галлахер 85), Сака (Джеймс 85), Грилиш (Фоден 69, Триппьер 81), Кейн.



Предупреждения: Жоржиньо, Ди Лоренцо, Ачерби — Райс, Уолкер, Магуайр, Шоу.



Удаление: Шоу 80.