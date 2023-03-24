Циллиакус хочет купить МЮ пополам с фанатами
Финский бизнесмен Томас Циллиакус объявил, что сделал предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Если верить Sky Sports, к вечеру среды семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", получило восемь предложение насчет покупки "красных дьяволов" целиком или полностью.
Одно из этих предложений выдвинул Циллиакус, и нюанс в том, что 69-летний финн хочет приобрести клуб с "Олд Траффорд" в складчину с фанатами.
"Любой спортивный клуб в конечном счете принадлежит своим фанатам. Мое предложение базируется на равноправии с фанатами".
"Текущее положение вещей, когда шейхи-миллиардеры и олигархи приобретают клубы и контролируют их как свои игрушки, не является здоровым трендом".
"Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3.9 млрд. долларов (3.17 млрд. фунтов). Это означает, что каждый фанат, присоединившийся к покупке клуба, потратил бы менее 6 долларов".
"Моя группа обеспечит финансирование половины суммы, требуемой для покупки клуба, и мы попросим фанатов собрать вторую половину через специально созданную новую компанию".
"Если каждый фанат примет в этом участие, это будет стоить менее 3 долларов на фаната", — цитирует Циллиакуса BBC.
Добавим, прежде Циллиакус имел отношение к футбольному ХИКу и хоккейному "Йокериту". Также Томас является основателем и президентом группы компаний novaM Group.
24.03.2023 00:05
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План конечно хороший, но, огромное количество владельцев вызовет несколько проблем - во первых, особенно предприимчивые начнут скупать "акции" у других держателей собирая портфель. Вторая и самая главная, если будут условные 1кк участников то они никогда не выберут своего представителя, так как болельщики условного города Манчестер будут выдвигать своих представителей в дерекцию, они и будут набирать большинство
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