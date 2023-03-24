Циллиакус хочет купить МЮ пополам с фанатами

Финский бизнесмен Томас Циллиакус объявил, что сделал предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Если верить Sky Sports, к вечеру среды семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", получило восемь предложение насчет покупки "красных дьяволов" целиком или полностью.



Одно из этих предложений выдвинул Циллиакус, и нюанс в том, что 69-летний финн хочет приобрести клуб с "Олд Траффорд" в складчину с фанатами.



"Любой спортивный клуб в конечном счете принадлежит своим фанатам. Мое предложение базируется на равноправии с фанатами".



"Текущее положение вещей, когда шейхи-миллиардеры и олигархи приобретают клубы и контролируют их как свои игрушки, не является здоровым трендом".



"Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3.9 млрд. долларов (3.17 млрд. фунтов). Это означает, что каждый фанат, присоединившийся к покупке клуба, потратил бы менее 6 долларов".



"Моя группа обеспечит финансирование половины суммы, требуемой для покупки клуба, и мы попросим фанатов собрать вторую половину через специально созданную новую компанию".



"Если каждый фанат примет в этом участие, это будет стоить менее 3 долларов на фаната", — цитирует Циллиакуса BBC.



Добавим, прежде Циллиакус имел отношение к футбольному ХИКу и хоккейному "Йокериту". Также Томас является основателем и президентом группы компаний novaM Group.