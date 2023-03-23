Бен Фостер возобновил карьеру, перейдя в "Рексем"

Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостер возобновил игровую карьеру, заключив краткосрочный контракт с клубом Национальной Лиги "Рексемом".

Фостер сыграл 26 матчей за "Уотфорд" в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Бен не сумел предотвратить вылет "шершней" в Чемпионшип, после чего повесил бутсы на гвоздь.



В прошлом месяце ходили слухи, что Фостер может присоединиться к "Тоттенхэму", который с травмой потерял своего первого номера Уго Льориса.



39-летний англичанин действительно возобновил игровую карьеру, но не на уровне Премьер-Лиги, а на уровне Национальной Лиги и поможет "Рексему" справиться с потерей из-за травмы Роба Лейнтона.



Контракт Фостера с "Рексемом", принадлежащим голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, рассчитан до конца сезона. Новая команда Бена лидирует в Национальной Лиге, на три очка опережая "Ноттс Каунти", который сыграл на матч больше.