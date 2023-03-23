Рэтклифф сделал свое второе предложение по "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф все-таки выдвинул свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ни Рэтклифф, ни катарский шейх Джассим не успели сделать скорректированные предложения до дедлайна, установленного на вечер среды.



Однако глава химической компании Ineos, посетивший "Олд Траффорд" в прошлую субботу, вовсе не отказался от своих притязаний на "Юнайтед", подтверждение чему сейчас поступило.



"Сэр Джим Рэтклифф и Ineos могут подтвердить, что мы сделали скорректированное предложение", — цитирует официального представителя Ineos издание The Independent.