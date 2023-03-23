"Тоттенхэм" потерял Дэвиса до начала мая

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Дэвис получил в драматичном матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в прошлую субботу, когда "Тоттенхэм" — к огромному разочарованию своего главного тренера Антонио Конте — упустил победу, хотя вел в два мяча (3:3).



Бен не смог откликнуться на вызов в сборную Уэльса, где после завершения Гаретом Бэйлом игровой карьеры он был назван вице-капитаном, а сегодня стало известно, что 29-летний защитник не вернется к выступлениям за "шпоры" после окончания международного перерыва.



Дэвис рискует задержаться в лазарете до начала мая и пропустить апрельские матчи против прямых конкурентов "Тоттенхэма" в лице "Брайтона", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



Добавим, в лазарете "шпор" также остаются Уго Льорис, Ив Биссума, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон.