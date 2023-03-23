FA обвинил МЮ в неподобающем поведении

"Манчестер Юнайтед" были предъявлены обвинения насчет неподобающего поведения своих игроков в матче 1/4 финала Кубка Англии против "Фулхэма" в прошлое воскресенье.

Напомним, "Юнайтед" одержал победу 3:1 над "Фулхэмом" со счетом 3:1, а переломным моментом того кубкового матча стало тройное удаление у "дачников" около 72-й минуты, когда в раздевалку были изгнаны не только Виллиан с Александаром Митровичем, но и их тренер Марку Силва.



На днях FA уже предъявила обвинения Митровичу и Силве, причем Александару грозит многоматчевая дисквалификация, однако поведение игроков "Юнайтед" тоже не понравилось Ассоциации.



Претензии FA касаются эпизода, когда игроки "Юнайтед" окружили рефери Криса Кавану, изначально назначившего только угловой, а не пенальти после попадания мяча в руку Виллиана.



Теперь у клуба с "Олд Траффорд" есть время до понедельника, 27 марта, чтобы объясниться.