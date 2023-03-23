Троссард не ожидал, что будет играть так много за "Арсенал"

Вингер Леандро Троссард признался, что не ожидал играть так много, когда переходил в "Арсенал".

Проиграв борьбу "Челси" за Михаила Мудрика, на исходе зимнего трансферного окна "Арсенал" забрал из "Брайтона" Троссарда, который угодил в опалу к главному тренеру "чаек" Роберто Де Дзерби.



С тех пор Леандро сыграл 10 матчей за "Арсенал" в Премьер-Лиге, поучаствовав в семи голах. 28-летний бельгиец помог "канонирам" уйти на международный перерыв с восемью очками отрыва от ближайшего преследователя.



Троссард очень доволен, что перешел в "Арсенал", и приятно удивлен тем, сколько играет.



"Возможно, я не ожидал, что сыграю так много минут, но травмы (конкурентов) мне слегка помогли. Тем не менее, я уверен в своих способностях. Я пришел в отличный коллектив, полный отличных игроков".



"Это упрощает адаптацию новичков и помогает им достигать своих высших уровней. Это был очень насыщенный и странный период для меня, но я очень рад, что смог перейти в "Арсенал". Думаю, это отличный шаг для меня".



"Все мы знаем, как сложно выиграть лигу — взгляните на "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в последние годы. Но я думаю, мы обладаем отличной командой, и мы проявляем себя раз за разом. Остается 10 матчей, и давайте посмотрим, где мы окажемся, когда сезон завершится", — цитирует Троссарда Football.London.