Рэшфорд откладывает подписание нового контракта до продажи МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подождет с решением насчет своего будущего, пока "красные дьяволы" не обретут нового владельца.

В данный момент у Рэшфорда остается всего один полный год по действующему контракту, опцию продления которого на 12 месяцев "Юнайтед" уже использовал.



Сейчас 25-летний игрок сборной Англии проводит свой лучший сезон, забив 27 голов в 44 матчах, и следующий контракт станет самым важным в его карьере.



Как утверждает The Sun, в данный момент Рэшфорд не готов связать свое будущее с "Юнайтед". Маркус хочет посмотреть, кому семейство Глэйзеров продаст его любимый клуб и продаст ли вообще.



Минувшей ночью стало известно, что шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф так и не сделали новые предложения насчет "Юнайтед". Это говорит о том, что процесс продажи клуба с "Олд Траффорд" затягивается, и это может иметь негативное влияние на ситуацию с Рэшфордом.



Кроме того, Рэшфорд осведомлен, что нынешние владельцы "Юнайтед" хотят ввести полоток зарплат в клубе, тогда как в ПСЖ, который заинтересован в Маркусе, с этим бы не возникло проблем.