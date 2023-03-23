Apple поборется за права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Компания Apple планирует побороться за права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, начиная с 2025 года.

В данный момент правами на трансляцию матчей Премьер-Лиги на территории Великобритании владеют Sky Sports, BT Sport, BBC, а также стриминговый сервис Amazon Prime.



Как сообщает Bloomberg, боссы Apple вдохновлены примером Amazon, которая платит Премьер-Лиге по 30 миллионов фунтов в год за эксклюзивные права на два тура в сезон.



У Apple есть собственный стриминговый сервис, и английский футбол рассматривается техническим гигантом из Калифорнии в качестве ключевой цели, сообщает Bloomberg.



Помимо Премьер-Лиги, в Apple TV может появиться раздел с Футбольной Лигой, чей новый телевизионный цикл начинается еще раньше — в 2024 году.



Добавим, текущий трехлетний телевизионный цикл Премьер-Лиги, стартовавший с этого сезона, обеспечил английскому первенству 10.4 млрд. фунтов.