Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании третьей женщины

Мячи Премьер-Лиги Неназванный игрок Премьер-Лиги был допрошен полиций насчет еще одного случая изнасилования.

До недавних пор этот игрок, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, подозревался в изнасиловании двух женщин — в апреле 2021 и июне 2022.

Сейчас к этому добавился третий эпизод. Еще одну женщину, как утверждается, футболист изнасиловал в Хартфордшире в феврале прошлого года. Игрок провел несколько часов, отвечая на вопросы полиции в рамках проводимого расследования, сообщает The Sun.

Про этого игрока известно, что он имеет дом в Северном Лондоне и представлял свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре.

Отметим, что игрок не был наказан своим клубом и остается частью первой команды.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2023 16:00

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  1. maximka 23.03.2023 17:09 # maximka
    Парти из Арсенала, ясно же

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  2. breadpeat 23.03.2023 16:59 # breadpeat
    Этой женщиной был... Да это Фоден опять по барам...

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  3. sisyazavr 23.03.2023 16:53 # sisyazavr
    Поэтому Ислам - лучшая религия. Они наверно думают, что им Иисус аллейхи салям простит. Астагфируллах

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  4. gerrard08 23.03.2023 16:47 # gerrard08
    Если надо отмазать то добивайтесь чтоб суды манчестера рассматривали дело

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  5. brown-ale 23.03.2023 16:47 # brown-ale
    Менди идет в тюрьму к Менди.

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  6. wengerrrro 23.03.2023 16:43 # wengerrrro
    Делли Алли пропал

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  7. true-manc 23.03.2023 16:29 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  8. ray-black 23.03.2023 16:20 # ray-black
    Кто то из наших. У игроков ассанала железное алиби

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  9. steven-torres 23.03.2023 16:04 # steven-torres
    Кейн?

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