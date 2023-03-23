Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании третьей женщины
Неназванный игрок Премьер-Лиги был допрошен полиций насчет еще одного случая изнасилования.
До недавних пор этот игрок, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, подозревался в изнасиловании двух женщин — в апреле 2021 и июне 2022.
Сейчас к этому добавился третий эпизод. Еще одну женщину, как утверждается, футболист изнасиловал в Хартфордшире в феврале прошлого года. Игрок провел несколько часов, отвечая на вопросы полиции в рамках проводимого расследования, сообщает The Sun.
Про этого игрока известно, что он имеет дом в Северном Лондоне и представлял свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре.
Отметим, что игрок не был наказан своим клубом и остается частью первой команды.
23.03.2023 16:00
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Последние комментарии:
Парти из Арсенала, ясно же
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Этой женщиной был... Да это Фоден опять по барам...
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Поэтому Ислам - лучшая религия. Они наверно думают, что им Иисус аллейхи салям простит. Астагфируллах
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Если надо отмазать то добивайтесь чтоб суды манчестера рассматривали дело
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Менди идет в тюрьму к Менди.
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Делли Алли пропал
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КОРОЛЬ???
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Кто то из наших. У игроков ассанала железное алиби
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Кейн?
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