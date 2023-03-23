Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасиловании третьей женщины

Неназванный игрок Премьер-Лиги был допрошен полиций насчет еще одного случая изнасилования.

До недавних пор этот игрок, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, подозревался в изнасиловании двух женщин — в апреле 2021 и июне 2022.



Сейчас к этому добавился третий эпизод. Еще одну женщину, как утверждается, футболист изнасиловал в Хартфордшире в феврале прошлого года. Игрок провел несколько часов, отвечая на вопросы полиции в рамках проводимого расследования, сообщает The Sun.



Про этого игрока известно, что он имеет дом в Северном Лондоне и представлял свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре.



Отметим, что игрок не был наказан своим клубом и остается частью первой команды.