Гакпо отправлен домой из сборной Голландии

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо был отправлен домой после вспышки вирусного заболевания в лагере сборной Голландии.

Уже в пятницу сборная Голландии возьмет старт в отборе к Евро-2024, сыграв на выезде против Франции, а в понедельник примет на своем поле Гибралтар.



Однако минимум пять игроков эти матчи пропустят. Гакпо, Свен Ботман из "Ньюкасла", Маттейс Де Лигт из "Баварии", Йоэй Верман из ПСВ и Барт Вербрюгген из "Андерлехта" были отосланы назад по домам.



Как сообщает Liverpool Echo, это связано со вспышкой вирусного заболевания в лагере сборной Голландии. Характер вируса пока не установлен, но это точно не коронавирус.



Ранее в этом сезоне Гакпо громко заявил о себе на международной арене, трижды отличившись на групповом этапе ЧМ-2022 и достигнув со своей сборной 1/4 финала в Катаре.



Добавим, игроки "Ливерпуля" возобновляют тренировки на базе в Керби в начале следующей недели. Медицинскому штабу "красных" предстоит оценить состояние Коди, прежде чем тот будет допущен для подготовки к матчу против "Манчестер Сити".