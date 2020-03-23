Гакпо отправлен домой из сборной Голландии
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо был отправлен домой после вспышки вирусного заболевания в лагере сборной Голландии.
Уже в пятницу сборная Голландии возьмет старт в отборе к Евро-2024, сыграв на выезде против Франции, а в понедельник примет на своем поле Гибралтар.
Однако минимум пять игроков эти матчи пропустят. Гакпо, Свен Ботман из "Ньюкасла", Маттейс Де Лигт из "Баварии", Йоэй Верман из ПСВ и Барт Вербрюгген из "Андерлехта" были отосланы назад по домам.
Как сообщает Liverpool Echo, это связано со вспышкой вирусного заболевания в лагере сборной Голландии. Характер вируса пока не установлен, но это точно не коронавирус.
Ранее в этом сезоне Гакпо громко заявил о себе на международной арене, трижды отличившись на групповом этапе ЧМ-2022 и достигнув со своей сборной 1/4 финала в Катаре.
Добавим, игроки "Ливерпуля" возобновляют тренировки на базе в Керби в начале следующей недели. Медицинскому штабу "красных" предстоит оценить состояние Коди, прежде чем тот будет допущен для подготовки к матчу против "Манчестер Сити".
23.03.2023 15:00
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