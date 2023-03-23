Агент: "Мело не повезло"

Агент полузащитника Артура Мело заявил, что его клиенту "не повезло" в "Ливерпуле".

Прошлым летом "Ливерпуль" взял Мело в аренду у "Ювентуса", однако дебютный матч против "Наполи" в сентябре до сих пор остается единственным для Артура за "красных".



Агент Федерико Пасторелло считает, что в этом нет вины самого Мело, ведь вскоре после своего дебюта Артур получил травму бедра на тренировке.



"Ему не повезло. Он пришел в последний день трансферного окна и поплатился за прошлый сезон, когда он мало играл в "Ювентусе". Когда он находился в процессе адаптации, то получил тяжелую травму и был вынужден перенести операцию".



"Он был травмирован три месяца, но с тех пор уже дважды попадал в число запасных. Надеюсь, он сможет принести какую-нибудь пользу, как минимум. Думаю, после окончания своей аренды он вернется (в "Ювентус"), а затем мы посмотрим", — сообщил Пасторелло Tuttomercatoweb.