Томас Франк — фаворит "Тоттенхэма" на замену Конте

Томас Франк из "Брентфорда" является фаворитом на роль следующего главного тренера "Тоттенхэма".

Ожидается, что в этот международный перерыв "Тоттенхэм" расстанется с Антонио Конте, чей контракт и так истекает в конце сезона.



Daily Record утверждает, что президент "шпор" Даниэль Леви доверит первую команду на остаток сезона Райану Мейсону, который является помощником Конте.



Следующего же постоянного наставника "Тоттенхэм" собирается назначить уже грядущим летом, и в данный момент фаворитом Леви на эту роль является Франк.



Франк возглавил "Брентфорд" почти пять лет назад, и за это время "пчелы" вышли и закрепились в Премьер-Лигу, где сейчас сражаются за место в зоне еврокубков.