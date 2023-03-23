Вегхорст считает свою аренду в МЮ успешной

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ваут Вегхорст заявил, что считает свою аренду успешной.

Присоединившись к "Юнайтед" на правах аренды из "Бернли" в январе, Вегхорст выдал впечатляющую серию. Ваут выходил в стартовом составе "красных дьяволов" на 18 матчей подряд.



И хотя Вегхорст забил лишь два гола за "Юнайтед", 30-летний голландец не считает критику в свой адрес оправданной.



"Это много матчей, и это говорит, что в меня верят. Это также говорит, что я хорошо делаю свою работу на благо команды".



"Это именно то, чего я хотел, когда переходил сюда. Я хотел приносить пользу и стараться помогать клубу преуспеть в завоевании трофеев".



"Один у нас уже есть. Еще за два, Лигу Европы и Кубок Англии, мы сражаемся, а также мы хотим подняться как можно выше в таблице, попав в топ-4 и Лигу Чемпионов".



"Так что это лишь показывает, что я являюсь частью этого. Это хорошо, что я делаю свой вклад в успех, и меня ценят", — цитирует Вегхорст Daily Mail.