Фостер считает, что Кепа недостаточно хорош для "Челси"
Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостер считает, что "Челси" нужен первый номер лучше, нежели Кепа Аррисабалага.
В этом сезоне Кепа вернул место в стартовом составе "Челси", демонстрируя весьма уверенную игру и не совершая грубых ошибок.
Однако Фостер считает, что отсутствия ляпов мало, потому что голкипер топ-уровня должен совершать важные сейвы, а Кепа этого не делает, не сумев предотвратить поздний гол "Эвертона" в матче Премьер-Лиги в прошлую субботу (2:2).
"Давайте поговорим об ответном голе "Эвертона", потому что я думаю, что Кепа должен был спасти свою команду. Голкипер топ-уровня спасает свою команду".
"То был важный момент, шло компенсированное время, и если бы он сделал сейв, то это было бы 2:1, три очка, бум — каждый счастлив. Все решают небольшие детали, но я думаю, голкипер топ-уровня спас бы их".
"Мне немного неловко это говорить, потому что я симпатизирую ему, но ты должен делать эти большие сейвы. В этом он слегка не дотягивает".
"Я не думаю, что Кепа — правильный парень для этого и точка. Я не думаю, что это правильное решение на долгосрок", — цитирует Фостера Daily Mail.
23.03.2023 11:00
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Он прав, Кепу давно пора послать
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