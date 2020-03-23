Бербатов посоветовал Антони перестать "бесить людей"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал вингеру "красных дьяволов" Антони избавиться от своих бесполезных финтов.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако пока 23-летний бразилец производит неоднозначное впечатление.



Антони забил шесть голов за "Юнайтед", но при этом регулярно подвергается критике за свое пижонство, и Бербатов видит в этом проблему.



"Если ты будешь издеваться над оппонентами, они выбьют все дерьмо из тебя, и ты не будешь пользоваться уважением игроков, против которых ты играешь".



"Его проблема в том, что он может бесить людей, и ему нужно исправить это".



"Я считаю его хорошим приобретением. Однако, на мой взгляд, порой он заслуживает критики, потому что он красуется на поле и пытается заставить соперников выглядеть по-дурацки в негативном ключе".



"Зачастую его трюкачество ничего не дает команде, и ему нужно избавиться от этих негативных элементов в своей игре. Тогда это значительно увеличит его влияние на команду".



"Если он избавится от этих черт, тогда он сможет значительно прибавить, потому что он обладает замечательным талантом с замечательными качествами, и он забивает замечательные голы", — сообщил Бербатов Betfred.