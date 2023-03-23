Балоган пока не думал насчет возвращения в "Арсенал"

Нападающий "Реймса" Фоларин Балоган заявил, что пока не думал насчет своего возвращения в "Арсенал".

Отыграв вторую половину прошлого сезона за "Мидлсбро" из Чемпионшипа на правах аренды, на эту кампанию Фоларин был отправлен за практикой в "Реймс".



21-летний англичанин великолепно освоился во Франции и сейчас является третьим лучшим бомбардиром Лиги 1, забив голов даже больше (17), чем суперзвезда ПСЖ Лионель Месси.



Балоган — самый молодой игрок, достигший рубежа в 17 голов в своем дебютном сезоне во французском высшем дивизионе, с 1956 года. Однако об "Арсенале" Фоларин пока не думает.



"Я не забегал так далеко в своих мыслях".



"Уверен, то, чего мне удалось пока что достичь, наделало много шума — не только в "Арсенале", но везде. Нужно просто продолжать делать это, сохранять концентрацию и помогать команде", — сообщил Балоган Daily Mail.