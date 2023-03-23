Роналду "стал лучше как человек" после неудачного периода в МЮ
Нападающий Криштиану Роналду заявил, что неудачный период в "Манчестер Юнайтед" сделал его лучше как человека.
Став лучшим бомбардиром "Юнайтед" в прошлом сезоне, в этой кампании Роналду с самого начала не смог поладить с заступившим на должность главного тренера "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
Все закончилось тем, что в ноябре Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, раскритиковав "Юнайтед" и Тен Хага, после чего договорился о расторжении своего контракта и вскоре уехал в Саудовскую Аравию выступать за "Аль-Наср".
Оглядываясь сейчас назад, 38-летний португалец чувствует, что извлек для себя кое-какой урок.
"У меня нет проблем с тем, чтобы признать, что в моей карьере был плохой период, но мне некогда жалеть".
"Жизнь продолжается. Хорошо это или нет, это стало частью моего роста. Когда мы на вершине горы, зачастую мы не видим, что творится ниже".
"Теперь я лучше готов и осознал, что это было важно, потому что у меня никогда не было такого периода, как в последние месяцы. Теперь я стал лучше как человек", — цитирует Роналду Sky Sports.
23.03.2023 08:00
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