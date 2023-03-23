Шейх Джассим и Рэтклифф не сделали новых предложений о покупке МЮ

Вопреки ожиданиям, ни шейх Джассим, ни сэр Джим Рэтклифф не сделали новых предложений о покупке "Манчестер Юнайтед" до вечера среды.

На прошлой неделе делегация шейха Джассима и Рэтклифф лично посетили "Олд Траффорд", проведя переговоры с официальными лицами "Юнайтед" и инвестиционным банком Raine Group, представляющим интересы нынешних владельцев клуба Глэйзеров.



Raine Group определил вечер среды как дедлайн, до которого потенциальные покупателя должны выдвинуть скорректированные предложения, однако ни один из двух главных претендентов этого не сделал.



По информации Sky Sports, шейх Джассим и Рэтклифф попросили дополнительное время, и Raine Group пошел им навстречу, однако пока неясно, о каких сроках идет речь.



Источник также утверждает, что к вечеру среду Raine Group получил восемь предложений насчет "Юнайтед", но не все они предусматривают покупку клуба целиком. На их рассмотрение уйдет около недели.