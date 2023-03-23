Анонс матча Италия — Англия

Сборная Англии возьмет старт в отборе к Евро-2024 с выездного матча против действующего чемпиона Европы в лице Италии.

Это звание чемпиона Европы сборная Италии добыла 11 июля 2021, одолев в финале на "Уэмбли" англичан, причем все решилось только в серии послематчевых пенальти.



После Евро-2020 англичане и итальянцы уже пересекались, противостоя друг другу в Лиге Наций. Команда Гарета Саутгейта сыграла без голов дома и потерпела поражение 1:0 в гостях.



"Прежде я еще никогда не бывал в Неаполе, и здесь такая богатая футбольная история. Я в восторге от того, что мы сыграем в городе, который любит футбол и обладает отличной историей. Мне достаточно вспомнить Марадону, с которым они ("Наполи") выигрывали лигу".



"Мы всегда просим своих фанатов быть хорошими туристами и уважать местную культуру. Мы надеемся, что матч и следующие пара дней пройдут без происшествий", — цитирует Саутгейта BBC.



- Италия может одержать свою вторую подряд победу над Англией, что предыдущий раз случалось в ноябре 2000 и марте 2002.



- Англия не выиграла ни одного из шести последних выездных матчей против Италии (2 ничьи, 4 поражения), забив в них единственный гол.



- Последний раз Англия побежала в гостях у Италии еще в мае 1961, и то был товарищеский матч (2:3).



- Италия и Англия впервые оказались в одной группе в отборе к Чемпионату Европы. Предыдущий раз они противостояли друг другу в квалификации еще перед ЧМ-1998 — тогда англичане не выиграли ни одного из двух матчей против итальянцев (1 ничья, 1 поражение), но заняли первое место в группе.



- Англия выиграла 17 из 18 последних отборочных матчей к Чемпионатам Европы, лишь уступив Чехии в этот период — 2:1 на выезде в октябре 2019. Разница мячей составила 67:7.



- Италия выиграла все 14 последних отборочных матчей к Чемпионатам Европы и не проиграла 40 последних таковых (34 победы, 6 ничьих).



- Полузащитник Винченцо Грифо поучаствовал в семи голах (4+3) в своих восьми матчах за сборную Италии.



- Саутгейт выиграл 49 из своего 81 матча в качестве главного тренера сборной Англии (18 ничьих, 14 поражений) и может стать всего лишь третьим, кто достигнет рубежа в 50 побед.



- Харри Кейну нужно отличиться еще раз, чтобы покорить рекорд Уэйна Руни по количеству голов за сборную Англии (53), однако нападающий "Тоттенхэма" еще никогда не забивал Италии (4 матча).



Относительно оригинального списка из 25 вызванных игроков английская сборная недосчитались Ника Поупа, Мейсона Маунта и Маркуса Рэшфорда. На место выбывших был приглашен лишь голкипер "Тоттенхэма" Фрэйзер Форстер.



Отборочный турнир к Евро-2024. Группа C

Сборная Италии — сборная Англии

Неаполь. Стадион "Диего Армандо Марадона". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз