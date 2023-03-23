Кулусевски счастлив продолжать работать с Конте

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски заявил, что он счастлив продолжать работать с главным тренером Антонио Конте.

Согласно слухам, некоторые игроки "Тоттенхэма" выступают за увольнение Конте в этот международный перерыв после той жесточайшей критики, с которой Антонио обрушился на подопечных после упущенной победы против "Саутгемптона" (3:3).



Однако Кулусевски не считает, что Конте должен уйти. Деян уважает реакцию Антонио на неудачный матч и неудачный сезон.



"Счастлив ли я продолжать работать с Конте? Да, абсолютно".



"Он очень расстроен, как и мы, игроки. Мы должны принять это. Мы упустили все кубки, мы вылетели из Лиги Чемпионов, поэтому я знаю, что иногда мы должны быть злыми, нам должно быть грустно".



"Так он это и воспринял. Кто-нибудь другой воспринял бы это иначе, но мы должны уважать его слова", — сообщил Кулусевски Sky Sports.