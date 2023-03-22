"Тоттенхэм" хочет Дина Хендерсона
"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении голкипера "Ноттингем Форест" Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".
Не сумев навязать конкуренцию первому номеру "Юнайтед" Давиду Де Хеа в прошлом сезоне, Хендерсон отказался продолжать сидеть на лавке родного клуба и на эту кампанию отправился за практикой в "Форест".
После окончания этого сезона Хендерсону снова придется решать, как ему быть, и ESPN утверждает, что у Дина будет шанс стать преемником Уго Льориса в "Тоттенхэме".
"Тоттенхэм" рассматривает Хендерсона наравне с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом, однако тот только в прошлом месяце заключил новый контракт и уйдет от "ирисок" только в случае их вылета из Премьер-Лиги.
Помочь "Тоттенхэму" заполучить Хендерсона может встречный интерес "Юнайтед" к нападающему "шпор" Харри Кейну.
22.03.2023 23:00
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