Деле Алли пропал

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что его клуб не может установить местоположение полузащитника Деле Алли, принадлежащего "Эвертону".

Алли провел всего 13 матчей за "Бешикташ" в турецком первенстве после своего перехода из "Эвертона" прошлым летом на правах аренды.



У Алли совершенно не ладится игра, и недавно появились слухи, что Деле был отстранен Гюнешем на остаток сезона.



Оказывается, Алли просто получил возможность отдохнуть, но Деле до сих пор не вернулся в расположение "Бешикташа" и перестал выходить на связь.



"Мы разрешили Деле Алли сделать небольшой перерыв, и пока он не вернулся. Сейчас идут дожди — возможно, дело в этом. "Мы пытаемся связаться с нем. Мы не можем дозвониться. Надеюсь, с ним ничего не случилось", — цитирует Гюнеша Daily Daily Mail.