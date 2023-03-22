Деле Алли пропал
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что его клуб не может установить местоположение полузащитника Деле Алли, принадлежащего "Эвертону".
Алли провел всего 13 матчей за "Бешикташ" в турецком первенстве после своего перехода из "Эвертона" прошлым летом на правах аренды.
У Алли совершенно не ладится игра, и недавно появились слухи, что Деле был отстранен Гюнешем на остаток сезона.
Оказывается, Алли просто получил возможность отдохнуть, но Деле до сих пор не вернулся в расположение "Бешикташа" и перестал выходить на связь.
"Мы разрешили Деле Алли сделать небольшой перерыв, и пока он не вернулся. Сейчас идут дожди — возможно, дело в этом. "Мы пытаемся связаться с нем. Мы не можем дозвониться. Надеюсь, с ним ничего не случилось", — цитирует Гюнеша Daily Daily Mail.
22.03.2023 22:00
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